Магистранты, выпустившиеся из специалиста после 2012 г., попадают под мобилизацию
17:12 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обучающиеся в магистратуре студенты, получившие диплом специалиста после 2012 года, не подпадают под отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Это следует из материалов Минобрнауки, опубликованных во вторник в телеграм-канале ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым студенты государственных колледжей и вузов, обучающиеся по очной и очно-заочной формам имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября.
«Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. В соответствии с законом об образовании, можно получить высшее образование бесплатно один раз, то есть под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома. Это обучение по программам бакалавриата и специалитета после школы или среднего профессионального образования, обучение по программам магистратуры бакалавров или дипломированных специалистов, получивших образование до 2012 года. Для лиц, получивших диплом „Специалист“ после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным», — говорится в материалах министерства.
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