0
0
53
НОВОСТИ

Магистранты, выпустившиеся из специалиста после 2012 г., попадают под мобилизацию

17:12 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучающиеся в магистратуре студенты, получившие диплом специалиста после 2012 года, не подпадают под отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Это следует из материалов Минобрнауки, опубликованных во вторник в телеграм-канале ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым студенты государственных колледжей и вузов, обучающиеся по очной и очно-заочной формам имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября.

«Впервые — это когда нет оконченного образования по данному уровню. В соответствии с законом об образовании, можно получить высшее образование бесплатно один раз, то есть под первичным обучением понимается обучение по образовательной программе впервые до получения диплома. Это обучение по программам бакалавриата и специалитета после школы или среднего профессионального образования, обучение по программам магистратуры бакалавров или дипломированных специалистов, получивших образование до 2012 года. Для лиц, получивших диплом „Специалист“ после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным», — говорится в материалах министерства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 27.09.2022
Минобороны Дании направило фрегат в район утечек на газопроводах
0
26
17:00 27.09.2022
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков» — ТВ
0
101
16:32 27.09.2022
В РПЦ считают, что не стоит покупать свечи "Забудь меня военкомат"
0
157
16:12 27.09.2022
ЕС введет санкции против РФ из-за референдумов — глава МИД Франции
0
190
16:00 27.09.2022
МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении оттуда россиян
0
190
15:32 27.09.2022
ЕС может ввести санкции против европейцев — наблюдателей на референдумах о вхождении в РФ
0
211
15:00 27.09.2022
Станция управления комплекса БЛА «Байрактар» уничтожена в Днепропетровской области
0
243
14:32 27.09.2022
Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна — Клишас
0
288
14:12 27.09.2022
Дума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу
0
214
14:12 27.09.2022
Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
0
306

Возврат к списку