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НОВОСТИ

Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

17:54 27.09.2022

В Москве муниципальный депутат от «Единой России», директор школы №1794 Александр Чуфистов заявил, что добровольно пойдет служить в Вооруженные силы РФ. «У меня служил отец, у меня служил старший брат, я служил. И вот 29 сентября я отправляюсь в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации», - заявил Чуфистов.

Ранее аналогичное решение приняла врач из Москвы Жанетта Бахова. По ее словам, она собирается помочь коллегам в зоне проведения специальной военной операции. «Я хотела давно помочь, когда был коронавирус, мы тоже работали в госпитале. Когда объявили мобилизацию, я решила пойти помогать. Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает», - заявила Бахова.


В Москве начали действовать временные пункты мобилизации, которые открылись в Музее Москвы, на ВДНХ и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты размещены там, где есть возможность принимать мобилизованных, они доступны для транспорта, а также расположены недалеко от работающих военкоматов.

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