Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас — СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, проходящие срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию, их могут мобилизовать только после увольнения в запас. Об этом сообщается в среду на портале «Объясняем.рф».

«Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре текущего года.

На портале также сообщается, что россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке.