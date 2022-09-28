Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас — СМИ
15:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане, проходящие срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию, их могут мобилизовать только после увольнения в запас. Об этом сообщается в среду на портале «Объясняем.рф».
«Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре текущего года.
На портале также сообщается, что россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке.
НОВОСТИ
- 16:32 28.09.2022
- В ФРГ считают, что нитки Nord Stream навсегда будут непригодны для использования — СМИ
- 16:12 28.09.2022
- В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшего школу, где произошла стрельба
- 16:00 28.09.2022
- Байден должен ответить, реализовали ли США свою угрозу по «Северному потоку» — Захарова
- 15:34 28.09.2022
- Мэр Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
- 15:32 28.09.2022
- Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — Вучич
- 15:12 28.09.2022
- Трамп изучал возможность бомбардировки нарколабораторий в Мексике — книга
- 14:32 28.09.2022
- ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом
- 14:12 28.09.2022
- КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты — береговая охрана Японии
- 14:00 28.09.2022
- Производство автомобилей в РФ за 8 месяцев упало на 60% — Минпромторг
- 13:32 28.09.2022
- Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать