В ФРГ считают, что нитки Nord Stream навсегда будут непригодны для использования — СМИ
16:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода «Северный поток» и газопровод «Северный поток — 2» навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии. Об этом в среду сообщила газета «Тагесшпигель» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
По их словам, если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага, указывает «Тагесшпигель», федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.
Кроме того, как пишет газета, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Вместе с тем вызывает озабоченность безопасность строящихся в настоящее время терминалов для приема сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.
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