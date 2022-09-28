0
0
0
НОВОСТИ

В ФРГ считают, что нитки Nord Stream навсегда будут непригодны для использования — СМИ

16:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки трубопровода «Северный поток» и газопровод «Северный поток — 2» навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии. Об этом в среду сообщила газета «Тагесшпигель» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их словам, если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага, указывает «Тагесшпигель», федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

Кроме того, как пишет газета, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Вместе с тем вызывает озабоченность безопасность строящихся в настоящее время терминалов для приема сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 28.09.2022
В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшего школу, где произошла стрельба
0
65
16:00 28.09.2022
Байден должен ответить, реализовали ли США свою угрозу по «Северному потоку» — Захарова
0
104
15:34 28.09.2022
Мэр Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
0
129
15:32 28.09.2022
Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — Вучич
0
162
15:12 28.09.2022
Трамп изучал возможность бомбардировки нарколабораторий в Мексике — книга
0
156
15:00 28.09.2022
Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас — СМИ
0
203
14:32 28.09.2022
ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом
0
222
14:12 28.09.2022
КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты — береговая охрана Японии
0
230
14:00 28.09.2022
Производство автомобилей в РФ за 8 месяцев упало на 60% — Минпромторг
0
261
13:32 28.09.2022
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
0
387

Возврат к списку