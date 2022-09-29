ВСУ обстреляли колонну беженцев из Купянска, погибли около 30 человек
14:12 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна беженцев из Харьковской области, по которой 27 сентября украинские военные открыли огонь, обстреливалась с близкого расстояния, при этом есть информация о применении гранатометов. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Колонна была обстреляна стрелковым вооружением. И есть информация о том, что использовались гранатометы. <…> Судя по тому, что использовалось стрелковое вооружение, прямой наводкой работали. Значит, находились они в непосредственной стрелковой близости», — сказал руководитель ВГА в эфире телеканала «Россия-24», пояснив, что автомобили беженцев находились в пределах видимости стрелявших.
Он подтвердил информацию о гибели порядка 30 человек. «Обстрел произошел во время эвакуации людей. 27-го числа жители Купянского района выдвигались от обстрелов украинской армии в сторону Луганской Народной Республики по дороге в Сватово», — добавил Ганчев.
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