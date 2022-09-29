Спортивные санкции против РФ противоречат принципу «спорт вне политики» — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», а в самой России всегда будут чтить идеалы олимпизма. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к международному форуму «Россия — спортивная держава».

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип „спорт вне политики“, — отметил глава государства.

Несмотря на это, по словам Путина, Россия всегда будет «радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма».