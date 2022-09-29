Ограничения на вывод денег за рубеж продлены Центробанком РФ
19:50 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До указного срока для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж, отметил ЦБ.
Граждане России из дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
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