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Ограничения на вывод денег за рубеж продлены Центробанком РФ

19:50 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России продлил по 31 марта 2023 года ограничения для физических и юридических лиц на вывод денег за рубеж, которые действовали с 1 октября 2022 года, следует из сообщения регулятора.

До указного срока для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж, отметил ЦБ.

Граждане России из дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

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