Росатом вводит дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных работников
11:45 30.09.2022
28 сентября в госкорпорации «Росатом» утверждены меры поддержки работников, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации.
Мобилизованным сотрудникам будет произведена единовременная выплата в 100 000 рублей, а также будут положены ежемесячные выплаты на период прохождения военной службы в размере 50 000 рублей в месяц в течение 6 месяцев с даты приостановки действия трудового договора.
«Главная задача сейчас – помочь нашим ребятам. Сохраняем за ними рабочие места, будем поддерживать связь и помогать всем, чем возможно. В том числе, и материально. Мною принято решение о ежемесячной выплате каждому мобилизованному сотруднику Росатома. Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников – домой и на работу», – заявил Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» в своем обращении к сотрудникам.
Он также отметил, что особое внимание сегодня надо оказывать семьям мобилизованных работников, чтобы они постоянно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и близкие ни в чем не нуждались. Для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха. Будет оказана единовременная помощь в случае рождения ребенка в размере 50 000 рублей, а в случае тяжелого заболевания ребенка – в размере до 300 000 рублей. Будут возмещаться расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, а также стоимость путевок на санаторно-курортное лечение или отдых детей.
Для работников, которые на момент мобилизации участвовали в жилищной программе, предусмотрено продолжение компенсации ипотечной ставки. При этом размер компенсации увеличивается до 90% ипотечной ставки. Приостанавливается возврат целевого беспроцентного займа, выданного организацией на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, а в случае трагических событий семье не нужно думать о его возврате. Будет продолжена и компенсация стоимости аренды жилья.
Указанные меры являются дополнительными к мерам региональной поддержки и выплатам по линии Министерства обороны Российской Федерации. Сохраняются и другие корпоративные льготы, предусмотренные в организации.
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