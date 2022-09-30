В Москве работники префектур разносят по домам уведомления об отзывах повесток

11:58

Сотрудники префектур в Москве начали разносить по домам документы, отзывающие аннулированные после поверки повестки на мобилизацию. Повестки, выписанные горожанам на основании недостоверных или неточных учетных данных запасников, отзывают после дополнительных проверок с учетом жалоб москвичей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, представители военкоматов вместе с работниками городских служб оперативно рассматривают жалобы жителей мегаполиса по поводу мобилизационных повесток. Москвичи могут звонить на горячие линии по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77, в военных комиссариатах действуют специальные группы, работающие с жалобами населения.