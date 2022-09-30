В Москве выявили 3 341 случай заражения коронавирусом за сутки
13:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 341 против 3 216 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 195 548 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 27 днем ранее, до 46 032. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 4 963, до 2 989 739.
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