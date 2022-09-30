США отвергают свою возможную причасность к диверсиям на СП-1 и СП-2

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает, что Запад мог быть причастен к диверсиям на трубопроводе «Северный поток».

«Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента [России Владимира] Путина по поводу того, что мы или другие партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это», — утверждал в пятницу Блинкен на пресс-конференции, комментируя высказывания руководства в Москве о диверсии на газопроводе «Северный поток».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Европе, особенно с Данией и Швецией. Мы поддерживаем расследование этих атак на трубопроводы. И мы работаем, чтобы определить, что является ответственным, но я не хочу забегать вперед», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.