США отвергают свою возможную причасность к диверсиям на СП-1 и СП-2
19:45 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента [России Владимира] Путина по поводу того, что мы или другие партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это», — утверждал в пятницу Блинкен на пресс-конференции, комментируя высказывания руководства в Москве о диверсии на газопроводе «Северный поток».
«Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Европе, особенно с Данией и Швецией. Мы поддерживаем расследование этих атак на трубопроводы. И мы работаем, чтобы определить, что является ответственным, но я не хочу забегать вперед», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
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