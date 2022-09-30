США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие
20:15 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы очень внимательно смотрим, чтобы определить, делает ли в действительности Россия нечто, наводящее на мысли о том, что они (высшие должностные лица в Москве — прим. ТАСС) рассматривают возможность применения ядерного оружия. До настоящего времени мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Генсек НАТО также не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие. «Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия», — сказал Йенс Столтенберг.
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