США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не усматривают никаких признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия, однако считают безответственными высказывания на сей счет со стороны руководства в Москве. С такими заявлениями выступил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы очень внимательно смотрим, чтобы определить, делает ли в действительности Россия нечто, наводящее на мысли о том, что они (высшие должностные лица в Москве — прим. ТАСС) рассматривают возможность применения ядерного оружия. До настоящего времени мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Генсек НАТО также не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие. «Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия», — сказал Йенс Столтенберг.