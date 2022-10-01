Более чем на 60% выросло число нелегальных мигрантов в ФРГ - СМИ
09:35 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, это более чем на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 30 сентября 2021 года власти Германии уведомили о почти 35 тыс. несанкционированных проникновений в страну. До пандемии коронавируса в течение 2019 года границу Германии незаконно пересекли порядка 40,6 тыс. человек.
«В настоящее время основное внимание уделяется германо-чешской границе, где в 2022 году (по состоянию на 28 сентября) зарегистрировано более 11 827 несанкционированных въездов, в том числе более 6 500 только в августе и сентябре 2022 года», — приводит газета слова представителя федеральной полиции ФРГ. «После того как сначала число мигрантов из Белоруссии снизилось в конце 2021 года, федеральная полиция с апреля 2022 года вновь зафиксировала увеличение до трехзначного месячного значения», — подчеркнул он.
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