0
0
87
НОВОСТИ

Студент-очник из Москвы получил отзыв повестки после проверки в военкомате данных

10:45 01.10.2022

Повестку студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова отозвали после проверки данных в военкомате. "Мне пришел отзыв повестки в течение недели, вроде бы, по почте, - рассказал Кулешов журналистам. - Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была". По словам студента, он учится очно на четвертом курсе.

Военный комиссариат Москвы с правительством столицы смогли в сжатые сроки провести полноценную работу по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. В выявленных случаях направления повесток на основании недостоверных данных горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 01.10.2022
В подмосковной Коломне пять человек пострадали от взрыва газа в жилом доме
0
57
11:20 01.10.2022
На туристическую инфраструктуру Камчатки и Тверской области выделено 6,3 млрд рублей
0
71
11:17 01.10.2022
Многодетный отец из района Строгино получил отзыв повестки сразу после проверки данных в военкомате
0
99
10:40 01.10.2022
В Москве приступили к работам по консервации фонтанов
0
126
10:30 01.10.2022
Более 16 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области за сутки
0
185
10:25 01.10.2022
Врачи столичных поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций
0
154
10:20 01.10.2022
Решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в РФ не признано Турцией
0
163
09:54 01.10.2022
Москвич рассказал об отзыве повестки за день в результате проверки данных в военкомате
0
315
09:40 01.10.2022
Ни в одном регионе РФ не ожидается холодного октября - Гидрометцентр
0
236
09:35 01.10.2022
Более чем на 60% выросло число нелегальных мигрантов в ФРГ - СМИ
0
242

Возврат к списку