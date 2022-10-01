Студент-очник из Москвы получил отзыв повестки после проверки в военкомате данных

10:45

Повестку студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова отозвали после проверки данных в военкомате. "Мне пришел отзыв повестки в течение недели, вроде бы, по почте, - рассказал Кулешов журналистам. - Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была". По словам студента, он учится очно на четвертом курсе.



Военный комиссариат Москвы с правительством столицы смогли в сжатые сроки провести полноценную работу по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. В выявленных случаях направления повесток на основании недостоверных данных горожанам были разосланы уведомления об отзыве этих документов.