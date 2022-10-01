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Отказав Украине по НАТО, Запад показал готовность «использовать и выбросить» ее — Захарова

12:15 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении страны в НАТО, продемонстрировал готовность «использовать и выбросить» ее. Об этом в субботу написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Закон № 1 Запада гласит: „Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить“, — заявила дипломат.

В пятницу Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку.

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