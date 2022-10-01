Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщили в штабе теробороны ДНР.



«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела поселка Горняк по улице Угольной повреждения получила школа № 67», — говорится в сообщении.



