ДНР и ЛНР сохранят в составе РФ статус республик

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая и Луганская народные республики сохранят в составе России статус республик. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих государств в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях, опубликованных в воскресенье на сайте Конституционного суда России.

«Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Донецкая Народная Республика», — говорится в постановлении КС РФ о признании конституционности договора о принятии ДНР в состав России. Аналогичным пункт прописан и в договоре России с ЛНР: «<…> в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Луганская Народная Республика».