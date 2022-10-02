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НОВОСТИ

ДНР и ЛНР сохранят в составе РФ статус республик

13:55 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая и Луганская народные республики сохранят в составе России статус республик. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих государств в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях, опубликованных в воскресенье на сайте Конституционного суда России.

«Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Донецкая Народная Республика», — говорится в постановлении КС РФ о признании конституционности договора о принятии ДНР в состав России. Аналогичным пункт прописан и в договоре России с ЛНР: «<…> в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Луганская Народная Республика».

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