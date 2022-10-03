Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за дождей

09:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, дождь и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 09:00 понедельника из-за сильного дождя и до 21:00 вторника из-за порывов ветра до 17 м/с.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на вторник в столице температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.



