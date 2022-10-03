Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за дождей
09:09 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на вторник в столице температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.
Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.
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