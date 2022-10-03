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НОВОСТИ

От должности отстранен военный комиссар Хабаровского края

09:12 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациям, со всеми заинтересованными органами», — сказал Дегтярев.

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