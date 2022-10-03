В Ростовской области план по мобилизации выполнен в полном объеме
12:10 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при получении дополнительного задания работа по мобилизации будет продолжена.
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