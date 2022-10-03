В Ростовской области план по мобилизации выполнен в полном объеме

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План по частичной мобилизации, который был установлен Минобороны России, в Ростовской области выполнен в полном объеме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.



«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.



Отмечается, что при получении дополнительного задания работа по мобилизации будет продолжена.



