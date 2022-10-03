0
0
36
НОВОСТИ

В Ростовской области план по мобилизации выполнен в полном объеме

12:10 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План по частичной мобилизации, который был установлен Минобороны России, в Ростовской области выполнен в полном объеме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении дополнительного задания работа по мобилизации будет продолжена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 03.10.2022
Заболеваемость ковидом в РФ за неделю снизилась на 30% - оперштаб
0
58
11:20 03.10.2022
Опрос: Большинство россиян не хотят иметь счета в зарубежных банках
0
148
11:10 03.10.2022
Новый пакет санкций против РФ без ограничения цен на нефть ЕС не примет - СМИ
0
166
10:20 03.10.2022
В Британии заговорили о вотуме недоверия премьер-министру Трасс
0
269
10:00 03.10.2022
Долгосрочный рейтинг агентства S&P для Великобритании изменен на «негативный»
0
273
09:18 03.10.2022
Премьер Японии снова поднял тему заключения мирного договора с РФ
0
356
09:12 03.10.2022
От должности отстранен военный комиссар Хабаровского края
0
289
09:09 03.10.2022
Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за дождей
0
272
09:05 03.10.2022
Против Ксении Собчак может быть возбуждено уголовное дело за распространение фейков о госвласти
0
325
09:00 03.10.2022
Милорад Додик, как президент Республики Сербской, будет сотрудничать с РФ, Сербией и Венгрией - заявление
0
308

Возврат к списку