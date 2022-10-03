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НОВОСТИ

Проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ одобрил комитет Госдумы

13:30 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник поддержал проекты федеральных конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Как ранее заявлял глава комитета Павел Крашенинников, законопроекты «в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан».

Согласно документам гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об их образовании, а также документы, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

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