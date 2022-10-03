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В случае угрозы ФРГ готова оказать поддержку Тайваню - Вильш

13:40 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ готова оказать поддержку Тайваню в случае, если остров столкнется с военной угрозой. Об этом заявил в понедельник в Тайбэе глава делегации германских законодателей Клаус-Петер Вильш в ходе встречи руководителем тайваньской администрации Цай Инвэнь.

«Парламент Германии в различных документах и обсуждениях упоминал, что если Тайвань столкнется с военной угрозой, мы храбро встанем на помощь и поддержку Тайваню», — сказал Вильш, слова которого приводятся на сайте офиса главы администрации острова. Политик не уточнил, в чем именно может выражаться такая поддержка.

Семь германских законодателей, представляющих разные политические партии, прибыли в воскресенье с пятидневным визитом на Тайвань. Это первый приезд делегации из ФРГ в Тайбэй с начала пандемии коронавируса. Ее возглавил Клаус-Петер Вильш — председатель парламентской группы, курирующей связи с Тайванем.

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