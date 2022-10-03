Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций в отношении России не содержит запрета на импорт российских алмазов. Об этом заявил в понедельник польским журналистам в Брюсселе посол Польши в ЕС Анджей Садось.



«Алмазы [из РФ вне санкций Евросоюза] — это поражение одной страны, одного города в ЕС (Антверпена в Бельгии — прим. ТАСС). Символично, печально и сложно объяснить с этической точки зрения, почему бриллианты исключены из санкционных списков. Думаю, здесь большую роль должно сыграть общественное мнение и СМИ», — сказал он.



