Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ
14:30 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Алмазы [из РФ вне санкций Евросоюза] — это поражение одной страны, одного города в ЕС (Антверпена в Бельгии — прим. ТАСС). Символично, печально и сложно объяснить с этической точки зрения, почему бриллианты исключены из санкционных списков. Думаю, здесь большую роль должно сыграть общественное мнение и СМИ», — сказал он.
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