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Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся военной мобилизации

15:10 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Молдавии опровергло в понедельник сообщения СМИ о готовящейся военной мобилизации в республике.

«Информация о том, что глава государства Майя Санду готовится объявить военную мобилизацию по всей стране, не соответствует действительности», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно местным законам, процесс мобилизации начинается с объявления парламентом осадного или военного положения. Затем законодательный орган должен одобрить мобилизацию по предложению Высшего совета безопасности. После этого президент с согласия парламента может объявить полную или частичную мобилизацию.

«В Республике Молдова нет осадного положения и нет предпосылок для объявления мобилизации», — уточняет Минобороны.

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