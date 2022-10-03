Забывая о собственных вторжениях в другие страны, США лицемерно обвиняют РФ - Лавров

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США лицемерно обвиняют Россию в якобы неспровоцированном нападении на Украину, предпочитая не замечать применение своей собственной военной силы в разных регионах мира. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.



«Обвиняя Россию непосредственно в неспровоцированной агрессии против Украины, США лицемерно заявляют, что мы якобы прикрываем мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну, которая, дескать, встала на путь демократии», — сказал глава дипведомства. Он указал, что Вашингтон никогда не стеснялся применять силу «под высосанными из пальца» предлогами в любой точке земного шара, оправдываясь необходимостью защитить жизнь и благополучие американских граждан.



