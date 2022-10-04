Несмотря на рекомендации Госдепа, НАСА не сокращало штат сотрудников в РФ
09:20 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звездном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами <…>. Мы не разглашаем число сотрудников, но в настоящее время мы полностью укомплектованы», — сказал он.
Монталбано добавил, что в настоящее время сотрудничество между двумя странами ведется в штатном режиме.
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