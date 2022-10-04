На границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты
10:10 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. <…> Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учетом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», — написал он в своем телеграм-канале по итогам совещания по ситуации на границе.
Глава региона отметил, что в очередях на границах ожидают пропуска разные люди. «Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки», — отметил губернатор, добавив, что соседние страны также «не спешат их пропускать».
НОВОСТИ
- 11:20 04.10.2022
- В 2022 году военная помощь США Эстонии достигла 140,5 млн долларов - Минобороны
- 11:10 04.10.2022
- В укреплении своей армии Молдавия надеется на помощь зарубежных партнеров - глава МИД
- 10:30 04.10.2022
- Жертвы торговли людьми в Великобритании вынуждены доказывать свою невиновность - СМИ
- 10:20 04.10.2022
- США планирую ввести новые санкции против Ирана
- 09:20 04.10.2022
- Несмотря на рекомендации Госдепа, НАСА не сокращало штат сотрудников в РФ
- 09:15 04.10.2022
- Трапм собирается подать в суд на ряд СМИ за клевету
- 09:10 04.10.2022
- Байден планирует баллотироваться на второй срок
- 21:20 03.10.2022
- Глава Eni: Фундаментальную роль получат поставки газа из России. Надеемся, что они возобновятся
- 20:00 03.10.2022
- Посол ФРГ в Москве весьма ярко описал настоящие германо-российские отношения
- 18:26 03.10.2022
- Требование властей Польши к российским дипломатам МИД РФ считает провокацией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать