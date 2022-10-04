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На границах в Псковской области развернули мобильные призывные пункты

10:10 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильные призывные пункты развернули на границах со странами Евросоюза в Псковской области, где образовались очереди на выезд. Также для ожидающих пропуска через границу людей организуют продажу продуктов и поставят пункты обогрева, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. <…> Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учетом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», — написал он в своем телеграм-канале по итогам совещания по ситуации на границе.

Глава региона отметил, что в очередях на границах ожидают пропуска разные люди. «Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки», — отметил губернатор, добавив, что соседние страны также «не спешат их пропускать».

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