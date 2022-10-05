В конкурсе «Миссис Вселенная — 2022» примет участие москвичка

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер из Москвы Анжела Полежаева поборется за титул «Миссис Вселенная 2022» (Mrs. Universe 2022). В этом году конкурс красоты пройдет с 3 по 11 декабря в Сеуле, сообщили ТАСС в среду представители организатора с российской стороны.



«В начале декабря более 100 самых красивых женщин со всего мира поборются за титул „Миссис Вселенная 2022“ (Mrs. Universe 2022). Традиционно конкурс пройдет в столице Южной Кореи Сеуле. Финалистки — женщины в возрасте от 18 до 55 лет, среди них тридцатидевятилетняя москвичка Анжела Полежаева», — говорится в сообщении.



