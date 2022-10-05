0
0
3
НОВОСТИ

В конкурсе «Миссис Вселенная — 2022» примет участие москвичка

10:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер из Москвы Анжела Полежаева поборется за титул «Миссис Вселенная 2022» (Mrs. Universe 2022). В этом году конкурс красоты пройдет с 3 по 11 декабря в Сеуле, сообщили ТАСС в среду представители организатора с российской стороны.

«В начале декабря более 100 самых красивых женщин со всего мира поборются за титул „Миссис Вселенная 2022“ (Mrs. Universe 2022). Традиционно конкурс пройдет в столице Южной Кореи Сеуле. Финалистки — женщины в возрасте от 18 до 55 лет, среди них тридцатидевятилетняя москвичка Анжела Полежаева», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.10.2022
Впервые за полгода на Кубу прибыли самолеты с российскими туристами
0
50
09:40 05.10.2022
Посольство Японии возобновляет работу в Киеве - Киодо
0
123
09:35 05.10.2022
Конфликт на Украине не отражается на сотрудничестве НАСА и Роскосмоса — эксперт НАСА
0
133
09:30 05.10.2022
К концу 2022 года Минобрнауки РФ представит макет новой системы образования
0
144
22:50 04.10.2022
Пентагон: "США не были причастны никоим образом" к диверсии на СП-1 и СП-2
0
644
21:45 04.10.2022
США не планируют корректировать расстановку своих ядерных сил
0
640
21:00 04.10.2022
Гендиректор МАГАТЭ собирается посетить Киев и Москву в ближайшее время
0
649
20:45 04.10.2022
Nord Stream AG пока не может начать обследование газопроводов из-за отсутствия разрешений
0
691
20:15 04.10.2022
Посол Казахстана вызван в МИД РФ из-за ситуации с послом Украины
0
815
19:45 04.10.2022
В РЖД не видят сейчас существенных рисков в отношении калининградсткого транзита
0
663

Возврат к списку