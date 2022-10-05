Предприниматели теперь могут узнать лимит кредитования в Сбербанке всего за 5 минут
13:07 05.10.2022
Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объёма бизнеса и платежеспособности заемщика.
Сервис доступен клиентам Сбербанка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке. Сервис предоставляется в интернет-банке СберБизнес.
«Ранее Сбербанк запустил «Кредитный потенциал» для физических лиц, и мы видим его высокую востребованность у клиентов, – напомнил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Сегодня мы делаем новый шаг – теперь аналогичный сервис стал доступен предприятиям малого бизнеса. Сбер выбрали 62% всех российских предприятий МСП, которые пользуются кредитами, а новый сервис поможет обеспечить дополнительным финансированием еще больше компаний».
«Кредитный потенциал» позволяет предпринимателям за несколько минут без предоставления каких-либо дополнительных документов узнать, на каких условиях им может быть выдан кредит, – добавил Алексей Шашкин. – Он также помогает корпоративным клиентам регулярно актуализировать информацию о доступном лимите и планировать исходя из этого развитие бизнеса – заемные средства будут предоставлены им именно тогда, когда они понадобятся, поэтому переплачивать за неиспользуемый кредитный период не придется».
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