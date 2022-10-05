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НОВОСТИ

Индекс распространения ковида в РФ опустился до самого низкого показателя

15:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,67, что является самым низким показателем за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор оказался ниже единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством случаев заражения.

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