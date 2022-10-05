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НОВОСТИ

Работа культурного центра литовской дипмиссии в Москве приостановлена - МИД РФ

17:10 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с учетом враждебной линии Литвы на обрушение гуманитарных отношений замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ об ответных мерах в связи с объявлением временной поверенной в делах России в Литве персоной нон грата.

«Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве — Дома Балтрушайтиса», — отмечено в сообщении.

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