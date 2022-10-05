Временной поверенной в делах Литвы предписано покинуть территорию РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, ей предписано покинуть территорию РФ в пятидневный срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

«5 октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике [Сергея Рябоконя] персоной нон грата объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене. Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок», — указали в российском дипведомстве.