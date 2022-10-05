800 учителей стали новоселами благодаря «Дальневосточной ипотеке» в Сбере
17:41 05.10.2022
Ко Дню учителя аналитики Домклик выяснили, сколько педагогов уже оформили в Сбербанке «Дальневосточную ипотеку». Напомним, что с 1 июля этой льготной программой могут воспользоваться учителя и врачи независимо от их возраста и семейного положения (единственное требование — трудовой стаж в должности от 5 лет).
Всего в третьем квартале 2022 года банк выдал учителям около 800 «Дальневосточных ипотек» на сумму 3,7 млрд руб. Это 15% от общего количества оформленных по этой программе жилищных кредитов.
По итогам сентября наибольшей популярностью программа пользовалась в Республике Саха (Якутия), Амурской области и Приморском крае. 58% приобретенных учителями квартир были однокомнатными, 28% — двухкомнатными, 14% — трехкомнатными.
«Поздравляем всех педагогов страны с Днём учителя! Преподаватели передают не только знания, но и жизненный опыт, зарождают в нас стремление к открытиям, помогают раскрыть таланты и способности, выбрать будущую профессию. И очень важно, чтобы жилищный вопрос не отвлекал учителя от профессиональной самореализации, - подчеркнул Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. - Поэтому мы приветствовали решение правительства РФ о расширении «Дальневосточной ипотеки» с 1 июля и рады сообщить, что всего за три месяца в нашем банке ею воспользовались уже почти 800 педагогов. Для нас это уникальная возможность поддержать учителей-дальневосточников, которые теперь могут взять ипотеку в надёжном банке по удивительно низкой процентной ставке — практически без переплаты и кардинально улучшить свои жилищные условия».
Минимальная процентная ставка по этой доступной программе — 1,5% годовых (при строительстве дома) или 1,7% годовых (при покупке квартиры в новостройке либо на вторичном рынке). Чтобы получить такую ставку, нужно застраховать жизнь и здоровье и зарегистрировать сделку электронно.
По программе можно приобрести квартиру или построить дом в селах, деревнях и моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Срок кредита — до 20 лет, сумма — от 300 тыс. до 6 млн руб., первоначальный взнос — от 15%.
Раньше «Дальневосточная ипотека» распространялась только на семьи, в которых обоим супругам еще не исполнилось 36 лет, на одного родителя до 36 лет, воспитывающего ребенка до 19 лет, и на участников программы «Дальневосточный гектар».
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