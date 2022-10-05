0
0
108
НОВОСТИ

Швеция не собирается допускать Россию к расследованию взрывов на СП-1 и СП-2

18:45 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хочет участвовать в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, но она не будет допущена к нему. Об этом в среду на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции и по вопросам миграции Морган Юханссон.

«То, что мы делаем, — обычное предварительное расследование в рамках шведского закона. На него распространяется тайна следствия, и я считаю нецелесообразным допускать к предварительному расследованию дополнительных субъектов», — сказал он.

Шведские эксперты пока не выяснили, кто стоит за взрывами. «Взрывы следует рассматривать в свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. У нас есть все основания полагать, что это преднамеренная диверсия, — сказала и. о. министра иностранных дел Анн Линде. — В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, кто несет ответственность».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 05.10.2022
Российский космонавт отправился на МКС на американском корабле
0
47
19:30 05.10.2022
Назначена дата коронации Карла III
0
49
19:10 05.10.2022
Россяи может поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке СП-2 - Новак
0
91
18:10 05.10.2022
Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы
0
169
17:41 05.10.2022
800 учителей стали новоселами благодаря «Дальневосточной ипотеке» в Сбере
0
197
17:10 05.10.2022
Работа культурного центра литовской дипмиссии в Москве приостановлена - МИД РФ
0
234
17:00 05.10.2022
Временной поверенной в делах Литвы предписано покинуть территорию РФ
0
276
16:55 05.10.2022
Болгария вывела из-под санкций поставщиков автомобильного топлива из РФ
0
266
16:35 05.10.2022
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации некоторых кактегорий призывников
0
315
16:15 05.10.2022
Зерновая сделка не решила проблемы нуждающихся стран - Минсельхоз
0
269

Возврат к списку