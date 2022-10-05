Швеция не собирается допускать Россию к расследованию взрывов на СП-1 и СП-2

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хочет участвовать в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, но она не будет допущена к нему. Об этом в среду на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции и по вопросам миграции Морган Юханссон.

«То, что мы делаем, — обычное предварительное расследование в рамках шведского закона. На него распространяется тайна следствия, и я считаю нецелесообразным допускать к предварительному расследованию дополнительных субъектов», — сказал он.

Шведские эксперты пока не выяснили, кто стоит за взрывами. «Взрывы следует рассматривать в свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. У нас есть все основания полагать, что это преднамеренная диверсия, — сказала и. о. министра иностранных дел Анн Линде. — В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, кто несет ответственность».