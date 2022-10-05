Российский космонавт отправился на МКС на американском корабле

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в экипаж которого входит россиянка Анна Кикина, стартовала в среду к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Запуск был осуществлен в 12:00 по местному времени (19:00 мск) с пусковой площадки 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС в рамках программы перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом. Помимо нее в экипаж миссии Crew-5 вошли астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск).