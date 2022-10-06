Через WhatsApp хакеры могут получить доступ к данным пользователя - Дуров
09:45 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хакеры могут иметь полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой компанией на прошлой неделе», — отметил Дуров.
Он добавил, что WhatsApp уже 13 лет он является инструментом слежки.
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