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Грядущая зима будет для Европы тяжелой - еврокомиссар

12:40 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грядущая зима обещает быть непростой с точки зрения энергоснабжения Европы, но ЕС готов смягчить воздействие отсутствия российского газа. Об этом заявила в опубликованном в четверг интервью изданию «Коррьере делла сера» еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Зима будет тяжелой, но из этого испытания мы выйдем более сильными и солидарными, а наша экономика станет более зеленой и конкурентоспособной», — сказала она. Еврокомиссар также полагает, что приостановка поставок газа из России носит временный характер, и является «свидетельством того, как РФ манипулирует энергетикой». «Но мы сейчас гораздо более подготовлены и способны абсорбировать воздействие. Нужно продолжать линию на диверсификацию и экономию», — указала еврокомиссар.

Она также подтвердила, что все в ЕС понимают, что выстроенный европейский рынок газа, регулируемый Амстердамской биржей, более не действенен и должен быть реформирован, при «ценах, которые в Европе значительно выше, чем в Азии, потому что на газовой бирже может добавляться до 30% стоимости». «Есть разные способы повлиять на цены на газ, но ни один из них не лишен рисков как для внутренних рынков, так и для гарантий поставок», — добавила Симсон. «Мы работаем над комплексной реформой» рынка сбыта электроэнергии, сообщила она.

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