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Новак: Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях...

15:45 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад запутался в своих санкционных ограничениях, это привело к проблемам с возвратом турбин для «Северного потока», заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях, и последствиях. Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», — сказал он.

Новак подчеркнул, что на Западе «должны разобраться и вернуться к нормальной правовой базе юридической, это позволит работать нормально коммерческому проекту».

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