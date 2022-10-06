15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад запутался в своих санкционных ограничениях, это привело к проблемам с возвратом турбин для «Северного потока», заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях, и последствиях. Это привело к тому, что они сами себе создали проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций», — сказал он.

Новак подчеркнул, что на Западе «должны разобраться и вернуться к нормальной правовой базе юридической, это позволит работать нормально коммерческому проекту».