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НОВОСТИ

Пентагон отчитался о количестве поставленных на Украину вооружений

16:15 06.10.2022 Источник: Интерфакс

С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из последних данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 777 рейсов в Европу. Задействованы были также 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 65 тыс. тонн вооружений и военной техники.

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