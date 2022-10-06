На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы

17:59

Москвичи прибывают на временные мобилизационные пункты не только по повестке, но и как добровольцы. «Раз я сам пришел, то конечно считаю, что нужно идти и защищать свою Родину, своих близких, - рассказал один из таких горожан журналистам. - У меня там родственников много, и вообще там уже ребята, которых я знаю, служат. Потом как я им в глаза буду смотреть? В принципе, довольно быстро все. Меня передали сначала одному сотруднику, потом второму сотруднику, потом сфотографировали - и все».

Как уже сообщала «Независимая газета», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать примерно 300 тыс. резервистов.

В Москве для того, чтобы обеспечить нормальные условия для военнослужащих и резервистов были открыты временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и в театре Романа Виктюка. Жалобы горожан по поводу мобилизационных повесток принимают на горячих линиях по телефонам 122 и +7 495 777-77-77. На звонки граждан отвечают более 1000 операторов «Службы 122».