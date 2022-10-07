Более 8 тысяч человек оценили жилье с помощью сервиса Домклик
16:51 07.10.2022
Сервис «Домклик. Экспресс-оценка», который был запущен как пилотный проект в первой половине 2022 года, востребован покупателями недвижимости. Если в июле им воспользовалось 1640 человек, в августе - 2863, то уже в сентябре - 3683 человека.
Отчет об оценке стоимости недвижимости нужен банку для определения рыночной стоимости квартиры, которую банк берет в залог при оформлении сделки. С помощью сервиса от Домклик можно оценить как готовое жилье, так и строящееся.
Оценить недвижимость благодаря сервису можно полностью онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги», далее выбрать «Оценка недвижимости для ипотеки» https://domclick.ru/ocenka , нажать кнопку «Заказать отчет» и следовать инструкциям по заполнению анкеты. Система учтет параметры недвижимости клиента и по умолчанию предложит воспользоваться сервисом «Домклик. Экспресс-оценка» для оценки.
Также можно выбрать любую оценочную компанию из списка или заказать отчет об оценке стоимости квартиры без документов и осмотра недвижимости от Домклик.
У сервиса «Домклик. Экспресс-оценка» есть ряд преимуществ, которых нет ни у кого на рынке:
- отчет готовится за один день без предоставления документов и выезда на объект, достаточно фотографий квартиры в объявлении;
- готовый отчет, соответствующий требованиям банка и стандартам оценочной деятельности, автоматически загружается в сделку клиента.
Сервис «Домклик. Экспресс-оценка» наиболее востребован в Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Пермском крае.
Подробная информация о сервисе «Домклик. Экспресс-оценка» доступна по ссылке.
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