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НОВОСТИ

Более 8 тысяч человек оценили жилье с помощью сервиса Домклик

16:51 07.10.2022

Сервис «Домклик. Экспресс-оценка», который был запущен как пилотный проект в первой половине 2022 года, востребован покупателями недвижимости. Если в июле им воспользовалось 1640 человек, в августе - 2863, то уже в сентябре - 3683 человека.

Отчет об оценке стоимости недвижимости нужен банку для определения рыночной стоимости квартиры, которую банк берет в залог при оформлении сделки. С помощью сервиса от Домклик можно оценить как готовое жилье, так и строящееся.

Оценить недвижимость благодаря сервису можно полностью онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги», далее выбрать «Оценка недвижимости для ипотеки» https://domclick.ru/ocenka , нажать кнопку «Заказать отчет» и следовать инструкциям по заполнению анкеты. Система учтет параметры недвижимости клиента и по умолчанию предложит воспользоваться сервисом «Домклик. Экспресс-оценка» для оценки.

Также можно выбрать любую оценочную компанию из списка или заказать отчет об оценке стоимости квартиры без документов и осмотра недвижимости от Домклик.

У сервиса «Домклик. Экспресс-оценка» есть ряд преимуществ, которых нет ни у кого на рынке:

- отчет готовится за один день без предоставления документов и выезда на объект, достаточно фотографий квартиры в объявлении;

- готовый отчет, соответствующий требованиям банка и стандартам оценочной деятельности, автоматически загружается в сделку клиента.

Сервис «Домклик. Экспресс-оценка» наиболее востребован в Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Пермском крае.

Подробная информация о сервисе «Домклик. Экспресс-оценка» доступна по ссылке.

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