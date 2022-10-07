Данных о том, что РФ готова применить ядерное оружие у США нет - Белый дом

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не располагают никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не усматривают признаков подготовки Москвы к возможному использованию таких боезарядов, но призывают к деэскалации напряженности и смягчению риторики в данной сфере. С такими заявлениями выступила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



У нее поинтересовались, чем было вызвано употребление главой администрации США Джо Байденом в четверг слова «армагеддон» применительно к нынешней ситуации, касающейся высказываний руководства в Москве и Вашингтоне, в том числе президента России Владимира Путина, об условиях применения ядерного оружия. В связи с этим Жан-Пьер попросили уточнить, обладает ли американская разведка какой-то новой информацией, которая могла бы свидетельствовать о готовности России применить ядерное оружие. «Нет, нет. Президент говорил об обеспокоенности по поводу угроз Путина применить ядерные вооружения, как он (Байден — прим. ТАСС) делал и на [общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии] Генеральной Ассамблеи ООН [в сентябре] и как мы делали на протяжении последних нескольких недель», — ответила представитель Белого дома.



«Разговоры России о применении ядерного оружия являются безответственными. Нет способа применить их без непреднамеренных последствий. Этого произойти не может», — утверждала Жан-Пьер. «Мы не видим никаких оснований корректировать свое собственное размещение ядерных сил <…>», — подчеркнула при этом пресс-секретарь американского лидера. «Тем не менее Путин может обеспечить деэскалацию этого в любой момент. Нет оснований производить эскалацию», — считает Жан-Пьер.





