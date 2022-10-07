С 7 октября начал функционировать порт Мариуполя, принимая первые грузы - премьер-министр ДНР
22:10 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Второе — это порт [Мариуполя]. Сегодня он начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Хоценко подчеркнул, что для ДНР это точка экономического роста, которая в самое ближайшее время будет реализована.
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