Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть своих обещаний России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО могла не выполнить некоторые из своих обещаний России, но это не оправдывает происходящее на Украине. Такое мнение выразил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, [с помощью которых] многие люди, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания, - сказал глава дипломатии ЕС. - Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее". По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, "они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться".

Боррель уточнил, что "до сих пор неясно, сколько может продлиться" единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, президент РФ Владимир "Путин также не верил, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство".