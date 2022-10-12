Байден считает, что США следует пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
09:05 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден считает, что необходимо пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда после решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
«Да», — сказал президент во вторник вечером в интервью телекомпании Си-эн-эн, отвечая на вопрос, стоит ли Соединенным Штатам пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, так как «саудовцы встали на сторону России против США».
По словам Байдена, Эр-Рияд ждут «последствия из-за того, что они сделали [вместе] с Россией». Он добавил, что не будет вдаваться в детали каких-либо действий Вашингтона, но заверил, что «последствия будут».
Ранее в Белом доме заявили, что решение объединения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.
Государства — участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/с. Вашингтон подверг принятое ОПЕК+ решение резкой критике.
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