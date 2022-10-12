У центрального рынка в Мелитополе прозвучал взрыв
10:05 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прозвучал у главного входа на центральный рынок Мелитополя, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в военно-гражданской администрации города.
«Около 06:20 на ул. 50 лет Победы у главного входа на Центральный городской рынок прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка», — заявили в администрации.
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