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У центрального рынка в Мелитополе прозвучал взрыв

10:05 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прозвучал у главного входа на центральный рынок Мелитополя, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в военно-гражданской администрации города.

«Около 06:20 на ул. 50 лет Победы у главного входа на Центральный городской рынок прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка», — заявили в администрации.

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