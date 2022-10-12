За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала восьмерых соучастников подготовки теракта на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — сообщили в ЦОС.

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

