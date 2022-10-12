Союзные силы предотвратили попытку ВСУ высадиться в Запорожской области — Балицкий
12:32 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в Запорожской области, украинские военные потеряли около 30 человек. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Большинство из лодок были ночью потоплены, порядка 30 человек [убитыми среди украинских военнослужащих] насчитали. Оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
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