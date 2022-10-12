Союзные силы предотвратили попытку ВСУ высадиться в Запорожской области — Балицкий

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в Запорожской области, украинские военные потеряли около 30 человек. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Большинство из лодок были ночью потоплены, порядка 30 человек [убитыми среди украинских военнослужащих] насчитали. Оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».