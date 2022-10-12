Мэр Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

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В Москве социальные выплаты горожанам будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 10%. Соответствующее решение принято мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно данным городских властей, на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (это, в частности, доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и другое) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены 591,5 млрд руб. При этом пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%.

Планируется, что минимальный размер пенсии с московской доплатой увеличится с 21 193 руб. до 23 313 руб. в месяц. Городские доплаты смогут получить более 2 млн столичных пенсионеров.

Как уже сообщала «Независимая газета», законопроект о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, одобрен мэром и правительством столицы. Как отмечают власти мегаполиса, бюджет будет социально ориентированным, как и в прежние годы.