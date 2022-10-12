Целью теракта на «Северных потоках» является подрыв энергобезопасности континента — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью террористического акта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был подрыв энергобезопасности на целом континенте. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента, и логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», — сказал президент.